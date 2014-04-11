Причини розвитку хвороби Паркінсона

У світі від хвороби Паркінсона потерпає від 65 до 180 осіб на 100 тисяч населення, близько чотирьох мільйонів таких хворих тільки в США. А через кілька років, за прогнозами ВООЗ, таких хворих буде дев’ять мільйонів на Землі. Як повідомили УНІАН у МОЗ, в Україні цю хворобу мають щонайменше 70 тисяч осіб, тобто 133 особи на 100 тисяч населення.

Хвороба Паркiнсона характеризується повільним зменшенням синтезу медіатора дофаміну, який відіграє важливу роль у роботі клітин головного мозку. При цьому уражаються переважно тi клітини, які виробляють дофамiн – речовину, яка необхідна для нормальної роботи нервової системи та тих нервових центрів, які регулюють тонус м’язів та беруть участь в регулюванні рухів.

За словами професора Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України Ірини Карабань, якщо раніше хвороба Паркінсона вважалась хворобою похилого віку, то зараз вона починається практично у 40-45 років. Є так знаний ювенільний паркінсонізм – прояв хвороби у молодих людей 30-35 років. Враховуючи, що хвороба Паркінсона – це хронічне захворювання центральної нервової системи, то і лікування її є пожиттєвим.

«Діагноз хвороби Паркінсона визначається на основі рухових симптомів, таких як гіпокінезія, ригідність, тремор спокою та постуральна нестабільність, а також широким спектром немоторних проявів – психічних, вегетативних, сенсорних та інших. Часто скутості передують неприємні відчуття в кiнцiвках, незручність при виконанні звичних рухів. А сприяє розвитку хвороби адинамiя, депресiя, переїдання, зловживання алкоголем, тобто нездоровий спосіб життя», - зазначила лікар.

Щоб запобігти недузі, варто більше рухатися та займатися розумовою діяльністю. Бо це основне, що може запобігти розвитку хвороби. Окрім того, підтверджуються дані стосовно протективної дiї кави. У людей, які п'ють цей напій щоденно, хвороба Паркiнсона зустрічається рідше.