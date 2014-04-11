Відкрито провадження щодо конституційності примусової госпіталізації недієздатних осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У своєму поданні Лутковська вказує на те, що відповідно до статті 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, тобто ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Таке ж положення міститься в пункті 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

“Проаналізувавши частину другу статті 29 Конституції України, можна вважати, що позбавлення свободи не можливе інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Згідно з Конституцією України повноважним суб’єктом, який приймає рішення про позбавлення свободи, є тільки суд. Враховуючи вищенаведене, на думку Уповноваженого, частина перша статті 13 Закону «Про психіатричну допомогу» в тій мірі, в якій вона дозволяє госпіталізацію недієздатної особи до психіатричного закладу без рішення суду суперечить частинам першої та другої статті 29 Конституції України”, - повідомили у прес-службі.

В офісі Уповноваженого також зазначили, що ухвалою колегії суддів Конституційного Суду України за поданням Омбудсмана відкрито конституційне провадження, також здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду.