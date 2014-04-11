Погода на вихідні: приморозки та мокрий сніг

Температура повітря буде невисокою, це - вплив повітряної маси північного походження, повідомляє Opogode.ua.

На заході і на північному сході також можливі приморозки на ґрунті і місцями у повітрі 0-3 градуси. Вдень 12 квітня температура повітря очікується +5 +12 градусів, на Вербну неділю, 13 квітня, в Україні потеплішає на 3-7 градусів.

У західній частині часом пройдуть дощі, в горах місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0 +6 градусів, місцями 0-2 морозу, вдень +6 +12, 13 квітня до +10 +16 градусів.

У північних областях 12 квітня місцями невеликі дощі, 13 квітня переважно без опадів. Температура повітря вночі 0 +5, місцями 0-2 морозу, вдень 12 квітня +8 +13 градусів, 13квитня +10 +16.

У центральних областях - місцями дощ. Температура повітря вночі +4 +9 , вдень +8 +13 градусів, 13 квітня +11 +17.

На сході 12 квітня переважно без опадів, 13 місцями дощі. Температура повітря вночі +3 +8, у Харківській і Луганській областях 12 квітня 0-2 морозу, вдень +8 +13 градусів.

На півдні пройдуть дощі. Температура повітря вночі +5 +11, вдень 12 квітня +7 +14 градусів, 13 квітня потеплішає до +10 +16 градусів.

У Києві без опадів, лише місцями 12 квітня невеликий дощ. Температура повітря вночі +5 +7, вдень 12 квітня +10 +12 градусів, 13 квітня +13 +15 градусів.

Вітер очікується в Україні південно-східний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.