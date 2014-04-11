Держуправління справами розпродаватиме свої санаторії

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, проводиться інвентаризація всього майна з метою відчуження деякого майна, як це було визначено в президентському указі. Він зауважив, що ДУС планує передати ряд об'єктів Фонду державного майна України для реалізації.

Зокрема, Державне підприємство "Санаторій Семашко", ДП "Санаторій Збруч", ДП "Комунар", лікувальні заклади "Санаторій Семашко", Будинок відпочинку "Псоу", ДП «Санаторій «Україна», державні резиденції 1414а "Пуща-Водиця", державна дача 29 "Конча Заспа" (де жив екс-президент України Віктор Ющенко), будинок 19 комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", шість літаків, два гелікоптера, більш як 150 легкових автомобілів.

"Це лише перший перелік того, що ми можемо продати", - сказав Аверченко.

За його словами, ряд підприємств планується передати іншим відомствам. В тому числі "Укржитлосервіс" - на баланс Києва, Національний камерний ансамбль "Київські солісти" - в Мінкульт, Державне лісове господарство "Білоозерське" - Мінприроди, і передану «Експоцентру України» земельну ділянку у 80 гектарів - також на баланс Києва.

"Стоїть питання по лікеро-горілчаному заводу, але там не все гаразд зі звітністю, десь не можуть знайти 32 мільйони гривень", - наголосив він.

Аверченко розповів, що в анексованому Росією Криму - 13 підприємств і більш як 20 об'єктів, «які ми не можемо використовувати, тому ми зараз маємо залишити деякі резиденції на територіальній частині України».