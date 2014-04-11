Олега Мусія пропонують звільнити з посади міністра охорони здоров'я
15:42, 11 квітня 2014Країна
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У Верховній Раді України зареєстрували проект Постанови
Позафракційні народні депутати Роман Стаднійчук та Анжеліка Лабунська зареєстрували у Верховній Раді України проект Постанови про звільнення Олега Мусія від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України (№4688).
Про це йдеться на сайті парламенту.
Водночас, текст проекту Постанови ще відсутній.
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