Олега Мусія пропонують звільнити з посади міністра охорони здоров'я

У Верховній Раді України зареєстрували проект Постанови

Позафракційні народні депутати Роман Стаднійчук та Анжеліка Лабунська зареєстрували у Верховній Раді України проект Постанови про звільнення Олега Мусія від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України (№4688). Про це йдеться на сайті парламенту. Водночас, текст проекту Постанови ще відсутній.

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