Олега Мусія пропонують звільнити з посади міністра охорони здоров'я

15:42, 11 квітня 2014
Країна
1

У Верховній Раді України зареєстрували проект Постанови

Позафракційні народні депутати Роман Стаднійчук та Анжеліка Лабунська зареєстрували у Верховній Раді України проект Постанови про звільнення Олега Мусія від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України (№4688).

Про це йдеться на сайті парламенту.

Водночас, текст проекту Постанови ще відсутній.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter