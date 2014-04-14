Як лікувати ячмінь на повіці ока

Ячмінь естетично дуже неприємне захворювання, тому багато людей, а особливо дівчата, дуже переживають з приводу ячменю і намагаються позбавитися його якомога швидше. Це і зрозуміло: обличчя і очі неможливо закрити від цікавих знайомих, а працювати і вчитися якось треба. На щастя, вибір засобів від ячменю досить широкий, пише Lady.tochka.net.

1. Йод, спирт і зеленка. Можна використовувати ці нехитрі засоби для припікання ячменю. Тільки слід це зробити відразу ж після того, як ви помітили припухлість. Після цього, як правило, пухлина проходить і більше не турбує людину.

2. Лікарські препарати. Намазувати повіку потрібно гранично обережно. У процесі не можна торкатися самого ока - слід обмежитися тільки опухлою ділянкою.

3. Нагідки і ромашка. З відварів цих квітів можна зробити компрес і прикладати його до ока на три хвилини кілька разів на добу. Головне - не перестаратися. Трьох раз буде достатньо.

4. Антибактеріальна мазь. Цей засіб від ячменю на оці чудово допомагає боротися з хворобою, адже вона виникає, як правило, через бактерії. Особливо популярна у покупців ерітроміцінова мазь. Також багато хто віддає перевагу гідрокортизоновій. Хороший ефект має тетрациклінова мазь, але користуватися нею потрібно дуже акуратно: слід нанести її на аплікатор і притискати до ураженої ділянки, дотримуючись усіх необхідних правил. Потрібно розуміти, що перераховані препарати мають дуже сильний вплив на організм, і буде краще, якщо ви порадитеся з лікарем, який розповість вам, як їх правильно застосовувати.

5. Антибактеріальні краплі для очей. Ними необхідно користуватися згідно з правилами. Результат не змусить себе довго чекати, адже такі краплі чудово борються з мікробами.

6. Фізіотерапевтичні процедури. Лікар може порадити вам ультрависокочастотну терапію або прогрівання сухим теплом, але водночас ви будете приймати таблетки.