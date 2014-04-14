В Україні заборонили цитрамон вітчизняного виробництва через підтвердження факту фальсифікації препарату, пишуть Подробиці.

Рішення про заборону реалізації, використання та зберігання ліків "Цитрамон" виробництва "Лубнифарм" прийняла Держлікслужба України. Мова йде про таблетки №6 у блістерах, серія 680912.

Причиною заборони став підтверджений факт фальсифікації препарату. При виявленні суб'єктами господарювання зразків цього ліки їх необхідно вилучити з обігу і знищити, йдеться у розпорядженні Держлікслужби.

Нагадаємо, цитрамон - комбінований анальгетик на основі парацетамолу і ацетилсаліцилової кислоти, який є популярним брендом в країнах колишнього СРСР.