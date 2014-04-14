Синоптики прогнозують в Україні на найближчий тиждень дощі і незначне потепління
Очікується температурний режим від 16 до 20 градусів тепла
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру прогнозують на наступний тиждень дощову погоду без значного потепління.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок заявив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.
«У найближчий тиждень ми очікуємо у більшості днів дощову погоду. Температура повітря поступово підвищуватиметься», - сказав Прокопенко.
Зокрема, сьогодні, 14 квітня, синоптик прогнозує помірні дощі в західних областях. В решті регіонів також пройдуть невеликі дощі, температура вдень досягне 16 градусів тепла.
15 квітня Прокопенко прогнозує невеликі опади в усіх регіонах України, окрім східних областей і Криму. Температура вночі становитиме 1-7 градусів тепла, а вдень – 14-19.
У середу, 16 квітня, в Україні вночі очікуються помірні дощі, а вдень – невеликі дощі. У Карпатах можливий дощ із мокрим снігом. На більшій частині території України температура вночі становитиме +5-10 градусів, вдень – +14-19.
17 квітня 3 Карпатах збережеться дощова погода, а в решті областей України опадів не передбачається. Температура вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень – 15-18. Водночас у південних і східних областях очікується потепління до 20 градусів.
18-19 квітня синоптик прогнозує часом невеликі дощі. Температура вночі становитиме 5-13 градусів тепла, вдень – до 21 градуса.
На Великдень, 20 квітня, Укргідрометцентр прогнозує невеликі дощі по всій Україні. Температура повітря підніметься до 20 градусів.
Що стосується погоди в Києві, то на найближчий тиждень прогнозується температурний режим від 16 до 20 градусів тепла. Опади очікуються 14-16 квітня.
За словами Прокопенка, у найближчий тиждень найбільш комфортна погода утримається на Лівобережжі – 17-22 градуси тепла, без опадів. Більше дощів синоптики очікують на крайній півночі, а також на заході, де температура може знизитися на 1-3 градуси.
Разом з тим, наприкінці квітня Прокопенко обіцяє потепління. «Потепління в Україні ми очікуємо у самому кінці квітня», - сказав синоптик.