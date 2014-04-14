Синоптики прогнозують в Україні на найближчий тиждень дощі і незначне потепління

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру прогнозують на наступний тиждень дощову погоду без значного потепління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок заявив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«У найближчий тиждень ми очікуємо у більшості днів дощову погоду. Температура повітря поступово підвищуватиметься», - сказав Прокопенко.

Зокрема, сьогодні, 14 квітня, синоптик прогнозує помірні дощі в західних областях. В решті регіонів також пройдуть невеликі дощі, температура вдень досягне 16 градусів тепла.

15 квітня Прокопенко прогнозує невеликі опади в усіх регіонах України, окрім східних областей і Криму. Температура вночі становитиме 1-7 градусів тепла, а вдень – 14-19.

У середу, 16 квітня, в Україні вночі очікуються помірні дощі, а вдень – невеликі дощі. У Карпатах можливий дощ із мокрим снігом. На більшій частині території України температура вночі становитиме +5-10 градусів, вдень – +14-19.

17 квітня 3 Карпатах збережеться дощова погода, а в решті областей України опадів не передбачається. Температура вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень – 15-18. Водночас у південних і східних областях очікується потепління до 20 градусів.

18-19 квітня синоптик прогнозує часом невеликі дощі. Температура вночі становитиме 5-13 градусів тепла, вдень – до 21 градуса.

На Великдень, 20 квітня, Укргідрометцентр прогнозує невеликі дощі по всій Україні. Температура повітря підніметься до 20 градусів.

Що стосується погоди в Києві, то на найближчий тиждень прогнозується температурний режим від 16 до 20 градусів тепла. Опади очікуються 14-16 квітня.

За словами Прокопенка, у найближчий тиждень найбільш комфортна погода утримається на Лівобережжі – 17-22 градуси тепла, без опадів. Більше дощів синоптики очікують на крайній півночі, а також на заході, де температура може знизитися на 1-3 градуси.

Разом з тим, наприкінці квітня Прокопенко обіцяє потепління. «Потепління в Україні ми очікуємо у самому кінці квітня», - сказав синоптик.