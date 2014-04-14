На Великдень в Україні пройдуть незначні дощі – Укргідрометцентр

В Україні на Великдень, 20 квітня, синоптики прогнозують теплу погоду з незначними опадами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок заявив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«На 20 квітня ми прогнозуємо опади у північних, центральних і західних областях. Ймовірність їх там вища. Трохи менша ймовірність опадів у східних і південних областях. Температура повітря по всій Україні буде 15-20 градусів вище нуля, до 20 градусів – на сході, трохи холодніше – на крайньому заході», – сказав Прокопенко.

За його словами, в Києві на Великдень істотних опадів не передбачається, а температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла.