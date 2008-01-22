Мобільні телефони спричинюють розлад сну

Вчені з Каролінського інституту (Швеція) спільно з фахівцями з університету Упсали (Швеція) і Wayne State Unіversіty (Мічиган, США) виявили, що використання мобільних телефонів перед сном може спричинити появу головного болю, сплутаності свідомості та скорочення тривалості сну.

Крім цього, згідно з новими даними, випромінювання мобільних телефонів може навіть призвести до депресії.

Вчені обстежили 35 чоловіків і 36 жінок у віці від 18 до 45 років. Деякі з них піддавалися впливу, що у точності імітував опромінення під час користування мобільним телефоном. Інші були поміщені в такі ж самі умови, але піддавалися лише фіктивному впливу.

Виявилося, що в тих людей, які одержали дозу випромінювання, ішло більше часу на занурення в першу фазу глибокого сну, причому у фазі найглибшого сну вони проводили менше часу, ніж ті, хто одержував фіктивну дозу випромінювання.

Також після експерименту випробуваним було задано питання: Що вони відчувають після тривалих розмов по мобільному телефону. Близько половини обстежених назвали себе чутливими до електромагнітних випромінювань і повідомили, що користування мобільним телефоном викликає в них такі симптоми, як головний біль і погіршення когнітивної здатності.

Як повідомив керівник дослідження, професор Бенгт Арнетц: "Ми справді виявили, що мобільний телефон при звичайному використанні впливає на організм. Це означає, що ці пристрої чинять на мозок вплив, який можна виміряти". Він також вважає, що випромінювання змушує мозок працювати у стресовому режимі, що робить людину більш тривожною і зосередженою, заважає їй скинути напругу та заснути.

Нагадаємо, що раніше вчені вже проводили подібні дослідження, які також підтверджують факт того, що якщо користуватися мобільними телефонами, вже знаходячись у ліжку, й робити це досить часто, а саме п’ять разів на тиждень, то у п’ять разів частіше людина буде почувати себе втомленою.

korrespondent.net