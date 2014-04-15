Як очистити печінку навесні

Печінка - другий важливий після серця орган, який фільтрує та очищує кров. Якщо ви помітили такі симптоми, як зниження імунітету, депресія, апатія, втома і безсоння, темні кола під очима, тьмяний колір шкіри - все це може говорити про засміченні печінки. Тому так важливо її очищати. Найкращий час для цього - весна, пише "Домашній очаг". Пропонуємо вам шість порад, як привести в порядок печінку в домашніх умовах.

1. Пийте чисту воду, додаючи на одну склянку сік половини лимона. Лимонний сік стимулює печінку на викид токсинів, а вода виводить ці шлаки.

2. Їжте часник і цибулю. Це може не сподобатися вашим рідним і близьким, а ось для печінки це буде саме те. Цибулю і часник містять такі рослинні поживні речовини, які розщеплюють жир з відкладень в організмі, а також сприяють виведенню бактерій і грибків з організму.

3. Пийте чай з розторопші плямистої (також називається мар'їн чортополох) або додавайте у воду екстракт цієї рослини. Розторопша містить силімарин, який не тільки захищає клітини печінки від отрут, але і запобігає руйнуванню глютатіону (антиоксиданту, що забезпечує виведення токсинів з печінки).

4. Їжте овочі та фрукти, багаті вітаміном С: броколі, болгарський перець, полуниця, спаржа, кольорова капуста, лимони, капуста, шпинат, зелений горошок, апельсини, грейпфрути, помідори, малина, селера, м'ята, петрушка та ін. Чим більше, тим краще (ще краще - все в сирому вигляді).

5. Їжте листя кульбаби в будь-якому вигляді (чай, салат, сік, суп і т.д.). Звичайно, не варто зривати їх у найближчому міському парку, але якщо ви у себе на дачі або на екологічно чистому лузі, то не зібрати цілюще листя - просто гріх.

6. Навчіться готувати індійські страви, не тільки тому, що вони дуже смачні, але і тому, що одним з основних інгредієнтів в індійській кухні є куркума. Куркума уповільнює запальні процеси в організмі і захищає печінку від пошкоджень вільними радикалами.