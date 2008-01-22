У Полтаві побудували дитячу бактеріологічну лабораторію

Полтава побудувала й увела в експлуатацію нову бактеріологічну лабораторію в Полтавському міському клінічному пологовому будинку. Про це Українським Новинам повідомив представник мерії Полтави. За його словами, урочисте відкриття лабораторії відбулося 21 січня.

Представники мерії Полтави зазначили, що на створення лабораторії було витрачено 800 тис. гривень із міського бюджету - 650 тис. гривень на будівництво лабораторії й 150 тис. гривень на закупівлю встаткування й меблів.

Ці кошти були додатково залучені від інвесторів до бюджету розвитку.

Раніше в Полтаві функціонувала єдина бактеріологічна лабораторія в 3-й міській поліклініці, що викликало незручності, оскільки вона перебувала на значній відстані від пологового будинку.

Крім того, стара лабораторія не витримувала потоку відвідувачів, який перевищував норму в 3 рази.

"Безумовно, хибувала якість обстежень, лікування й контроль над епідеміологічною ситуацією в пологовому стаціонарі", - сказав представник мерії.

З його слів, відкриття бактеріологічної лабораторії дасить змогу керувати санітарно-епідемічним режимом пологового стаціонару, знизити показники невиношування вагітності, передчасних пологів, народження важко хворих, інфікованих дітей і заощаджувати бюджетні кошти.

Мерія Полтави вважає пріоритетом у своїй діяльності розвиток медицини. У Полтаві проживають 308 тис. чоловік.