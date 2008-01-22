Малина - краще, ніж аспірин

Усім відомо, що малина, перш за все, чудовий жарознижуючий і потогінний засіб, саме в ній міститься саліцилова кислота, тому ягода діє як пігулка аспірину, проте без згубного впливу на слизисту шлунку, не вражаючи органи травлення.

Крім цього вона тонізує, покращує апетит, має кровоспинну і антитоксичну дію.

Її плоди застосовують при лікуванні недокрів`я.

А ще:

1. Малина зберігає молодість: вітаміни А, Е, РР, В2 відповідають за життєвий тонус, пружність шкіри і колір обличчя.

2. Вона містить багато міді, а мідь входить до складу більшості антидепресантів. Тому їсти малину жменями корисно тим, хто знаходиться на межі стресу.

3. Малина підтримує потенцію, оскільки містить вітамін С.

4. Вона дуже корисна для вагітних і тих, хто тільки планує дитину, оскільки містить фолієву кислоту.

5. Малина покращує роботу нирок і знімає набряки, оскільки відвар з її листя має легку сечогінну дію.

Малиновий пунш добре давати дитині під час простуди на ніч.

Діти, які зазвичай відмовляються від ліків, п`ють його із задоволенням. Малина на відміну від більшості ягід не втрачає своїх корисних якостей навіть після теплової обробки.

Тому малинове вариво здавна вважається універсальним засобом від простуди. А щоб корисні властивостей в малині збереглися ще більше, потрібно під час варки варення додати півсклянки свіжого вичавленого бурякового соку.

Тоді вітаміни і мінеральні речовини, що містяться в малині, не руйнуватимуться, а залишаться в первозданному вигляді.