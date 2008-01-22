Дієтологи: причина недуг - неправильне харчування

Українські чоловіки потерпають від серцево-судинних та легеневих хвороб. А в жінок найчастіше діагностують ендокринні недуги та пухлини. Такі результати дослідження Національного інституту харчування України. Причиною недуг дієтологи вбачають неправильне харчування.

"У більшості обстежених був порушений режим харчування, — пояснює Олег Швець, головний позаштатний дієтолог МОЗ. — У раціоні переважали хлібобулочні та кондитерські вироби, картопля і тваринні жири — масло,сало".

Швець додає, що саме перенасичення організму важкими жирами та зашлакованість провокують серцевосудинні недуги, хвороби органів травлення та деякі види раку.

"Щоб зменшити ризик, рекомендую дієту з низьким вмістом жирів, — зауважує дієтолог. — Більше вживати риби, олії та горіхів. Така дієта необхідна також вагітним, щоб у дитини не було розумових розладів".

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