95 постраждалих активістів Майдану досі залишаються у лікарнях Києва

У закладах охорони здоров’я Києва на лікуванні перебувають 95 осіб, які постраждали під час загострення сутичок у центрі столиці восени-взимку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

З 18 лютого «з місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулось 1 801 постраждалий, 1208 з них було госпіталізовано. На лікуванні в закладах охорони здоров’я м. Києва станом на ранок 15 квітня знаходиться 95 осіб», йдеться в повідомленні.

За останню добу по медичну допомогу звернулося 10 осіб.

Згідно з оперативними даними, з 30 листопада 2013 року у Києві загинуло 106 осіб.