Чисельність населення України в лютому скоротилася на 15,6 тис. осіб
17:57, 15 квітня 2014Країна
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На 1 березня становила 45 млн 395 тис. жителів
Фото: УНІАН
Чисельність населення України в лютому 2014 року скоротилася на 15,6 тис. осіб і на 1 березня становила 45 млн 395 тис. жителів, повідомляє Державна служба статистики України.
За інформацією Держстату, кількість новонароджених на 1 березня становила 81 794 осіб, померлих – 119 563 осіб.
У січні населення України також скорочувалося і на 1 лютого становило 45 млн 410 тис. осіб.
Порівняно з показником на 1 березня 2013 року населення скоротилося на 133,8 тис. осіб.
Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.
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