Корвалол тепер продаватимуть тільки за рецептом?

Справжній скандал вибухнув у понеділок у Росії навколо постанови, яка передбачає кримінальну відповідальність за оборот фенобарбіталу. Петербурзькі чиновники від медицини угледіли в цьому сигнал до дії.

З понеділка місцевий департамент охорони здоров`я заборонив відпускати без рецепту ліки, що містять фенобарбітал в малих дозах. У "чорний список" потрапили зокрема корвалол, валокордин і пенталгін. Росіяни кинулися скуповувати ці ліки, що привело до “радянських” черг.

Аптечний ажіотаж, що починався в Північній столиці, швидко перекинувся і на інші великі міста, у тому числі і Москву. Люди в паніці змітали ліки з аптечних полиць. Лише у другій половині дня чиновники з Держнаркоконтроля офіційно заявили, що корвалол і валокордин, як і раніше, відпускатимуть без рецепту. І пояснили: петербурзькі чиновники просто помилилися.

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