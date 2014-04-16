Дієта кам'яного віку - новий спосіб швидко схуднути

Кращий спосіб схуднути для жінки - харчуватися, як її предки часів кам'яного віку, стверджують вчені з Кембріджського університету (Великобританія) і університету Умео (Швеція), пишуть Подробности з посиланням на viknaodessa.od.ua.

Дослідники протягом двох років фіксували дані жінок, що сидять на дієті палеоліту і сучасній дієті. Результати показали, що дами, які харчувалися, як їх далекі предки, втратили в два рази більшу вагу (більше шести кілограмів) протягом перших шести місяців.

Крім того, "історична" дієта сприяла значному зменшенню об'єму талії (близько 11 сантиметрів) і зниженню рівня тригліцеридів у крові. Харчування часів палеоліту включає в себе ягоди, овочі, нежирне м'ясо і повністю виключає продукти, такі як крупи, бобові, молочні продукти і макаронні вироби.