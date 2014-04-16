Допоможімо разом ставати на ноги тяжкохворим дітям-сиротам з інвалідністю!

Більшість дітей-сиріт, котрі є вихованцями Залучанського дитячого будинку-інтернату (Івано-Франківська область), мають діагноз дитячий церебральний параліч, вони або прикуті до ліжка, або можуть ходити лише із сторонньою допомогою.

Один із сучасних, прогресивних та водночас доступних способів долання цієї тяжкої недуги — іпотерапія, тобто лікування за допомогою верхової їзди на конях. Такий метод лікування добрий і тим, що між дитиною та конем виникає тісний позитивний емоційний зв'язок, який не тільки знімає страх перед заняттями, але й суттєво посилює лікувальний ефект.

Наразі потрібно придбати коня, спеціально підготовленого для іпотерапевтичних занять (вартість коня 10000). У подальших планах облаштування невеликого закритого іподрому, в якому лікувальні заняття можна буде проводити за будь-якої погоди.

Для вихованців Залучанського дитбудинку можливість самостійно пересуватися – це вже „двері” в інший світ. Навіть діти, котрі принаймні можуть самостійно повзати, мають більше можливостей. Разом ми можемо відкрити дітям ці „двері” в інший світ! Діти чекають саме Твоєї допомоги! Навіть пожертва у 50 гривень буде дуже корисною.

Як допомогти та скільки пожертв вже зібрано — дивись тут:

http://www.ubm.org.ua/potreby/koni-dopomojut-stavati-na-nogi-dityam-sirotam.html