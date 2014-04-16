Мусій констатує, що жодна з бюджетних програм МОЗ не фінансується на 100%

Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій констатує, що жодна з бюджетних програм, де передбачені медикаменти та дослідження для найбільш уразливих верств населення, не фінансується на 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я заявив під час круглого столу в Києві.

"З великим сумом я хочу констатувати, що бюджет Міністерства охорони здоров'я, на превеликий жаль, не покриває потреб усіх бюджетних програм, де передбачені медикаменти та дослідження для найбільш уразливих верств населення. За аналізом бюджетних програм, які на сьогодні є в МОЗ, деякі програми взагалі не фінансуються, а деякі - на 20-30%, деякі - на 90%, але стовідсоткового фінансування на сьогодні немає", - сказав Мусій.

Він додав, що медикаменти, які використовуються у державних програмах, на 80% - імпортного виробництва, тому дуже серйозно прив'язані до курсу валют.

"Так от, по курсу валют, станом на сьогодні - це плюс 40%. Плюс введення ПДВ 7%, здорожчує ще на 10% і загалом ми маємо прогнозоване підвищення цін, якщо не зменшиться курс долара, - 50%",- сказав він.

Мусій також зазначив, що МОЗ готуватиме законопроект про додаткове виділення коштів на закупівлю ліків.