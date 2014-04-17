Уряд закликають виділити кошти на лікування важкохворих громадян

Благодійний фонд “Пацієнти України” закликає уряд виділити кошти на лікування важкохворих громадян.

Як повідомили УНІАН у благодійному фонді “Пацієнти України”, про це йшлося на засіданні круглого столу за участі міністра охорони здоров’я Олега Мусія, народних депутатів, пацієнти та представники різних міністерств та відомств.

«З падінням курсу національної валюти та введенням ПДВ на ліки в середньому всі препарати в Україні подорожчають на 60%, — сказав голова організації «Пацієнти України» Дмитро Шерембей. – Якщо врахувати, що бюджет Міністерства охорони здоров’я затверджувався при курсі 8 гривень за долар, то фактично цього року 60% людей, які повинні були б отримати лікування, помруть. Помруть люди, хворі на гепатит, яким минулого року ми домоглися лікування від держави, люди з нирковою недостатністю, які не зможуть прожити і тижня без процедури гемодіалізу. Мільйони українців помруть вже цього року, якщо сьогодні ми не запропонуємо вихід із цієї катастрофічної ситуації».

27 березня 2014 р. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» практично за кожною із бюджетних програм було зменшено обсяги фінансування з метою покриття дефіциту державного бюджету, проте за деякими програмами скорочення видатків здійснено не у повному обсязі, як це було можливо здійснити, зазначили експерти.

Виходом із медичної катастрофи учасники столу назвали часткове зменшення фінансування незахищених видатків державного бюджету за окремими державними програмами. За рахунок цього економія коштів за загальним фондом може додатково становити майже 3,5 млрд грн та за спеціальним фондом, як мінімум, 2,5 млрд грн, що повністю покриє дефіцит коштів на закупівлю ліків для важкохворих, який становить 4,2 млрд грн.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Валерій Дубіль вважає, що 4,2 млрд грн є цілком реальною сумою для держбюджету.

«Ми пропонуємо уряду скоротити незахищені статті видатків загального фонду бюджету, особливо ті, які не були зменшені у можливих розмірах прийняттям Закону України від 27 березня. Ми проаналізували бюджет 2014 та знайшли близько 65 програм, в рамках яких ми пропонуємо скоротити видатки. Це дозволить «знайти» в скарбниці необхідні 6 млрд грн, що повністю покриють зазначений дефіцит в лікуванні важкохворих пацієнтів», – сказав він.

За результатами круглого столу пацієнти та народні депутати підписали листа до уряду, в якому закликали прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка розглянути у найкоротший термін запропоновані ними джерела покриття дефіциту державних коштів на закупівлю ліків у 2014 році та висловити позицію Кабміну щодо шляхів вирішення цієї проблеми.