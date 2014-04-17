Як лікувати акне та інші висипи на шкірі

Для лікування різних форм акне застосовують різноманітні методики, вибір яких залежить від конкретного хворого. Раціональна терапія визначається хвороботворними факторами, які включають підвищене утворення шкірного сала, розмноження пропіонобактеріі, що підтримує запальний процес. Коли призначають лікування, враховують тривалість процесу, його поширеність, тяжкість, а також тип ураження шкіри і утворення шкірного сала. Велике значення мають оцінка психоемоційної сфери, соціального статусу, соціальної адаптації хворого. Харчові фактори, різні види харчування, дієта не мають значення для розвитку акне і підбору терапії, пише Lady.tochka.net.

Лікування включає як місцеві, так і системні препарати, які впливають на утворення шкірного сала, видаляють відлущений епітелій, уповільнюють розмноження або знищують мікроби на шкірі.

Місцеве лікування призначається на тривалий термін - як правило, не менше трьох місяців. Зараз широко застосовують місцеві ретиноїди. Ці лікарські препарати позитивно впливають на процеси зроговіння, знижують виділення сала, прискорюють оновлення клітин епітелію, мають протизапальну дію.

Місцеві антибіотики призначаються при запальних прищах у комбінації з місцевими ретиноїдами.

Загальна терапія показана при лікуванні прищів середньої або тяжкої форми, а також при непереносимості або неефективності місцевого лікування.

Оральні контрацептиви теж можуть використовувати при лікуванні прищів. Блокуючи і знижуючи вироблення андрогенів, контрацептиви гальмують секрецію сальних залоз.

Лікування акне народними методами

Олія чайного дерева. На думку багатьох косметологів, це найефективніший засіб від прищів у початковій стадії. Для лікування просто наносьте нерозбавлену олію на прищик і не змивайте.

Зробіть відвар з маргаритки багаторічної (столова ложка сухої трави на 200 мл води), дайте настоятися, заморозьте його кубиками в морозильній камері. Цими шматочками льоду регулярно протирайте спину, а потім обполіскуйте чистою водою.

Сік алое. Це доступний і натуральний засіб, що зцілює запалення шкіри і приносить відчутну користь при боротьбі з прищами. Позбутися висипань допоможе такий рецепт. Розтовчіть у порошок 20 таблеток стрептоциду і розбавте соком алое до отримання густої маси. В отриману суміш додайте три краплі йоду. Увечері змастіть ліками кожен прищик і залиште на всю ніч. Вранці вмивайтеся з використанням дьогтьового мила.

Ще один хороший засіб: подрібніть кілька листків алое і залийте їх склянкою холодної кип'яченої води. Витримайте годину, а потім прокип'ятіть протягом двох хвилин. Процідіть і, трохи остудивши, накладіть кашку з алое на уражену шкіру на 15 хвилин. Потім вмивайтеся прохолодною водою.

Блакитна глина. Запобігти появі прищів на обличчі, а також прибрати вже наявні можна, якщо регулярно (2 рази на тиждень) робити маски від прищів з блакитної глини. Для цього змішайте по одній столовій ложці порошку блакитної глини, лимонного соку, настоянки календули і кип'яченої води. Нанесіть маску на обличчя на 10 хвилин, потім змийте прохолодною водою.

Візьміть 50 г подрібнених коренів лопуха великого, залийте літром холодної води, кип'ятіть півгодини. Відвар процідіть і використовуйте для ванни. Приймайте ванну щодня протягом двох тижнів.