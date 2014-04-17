Як швидко вилікувати нежить

Лікування нежитю залежить від його виду та причини і полягає в полегшенні стану пацієнта і усунення першопричини риніту, пише Lady.tochka.net. Використовують:

Судинозвужувальні засоби - для зняття набряку і полегшення відходження слизу

Зволожувальні засоби - для зниження ризику пошкодження слизової через надмірну сухість

Антибактеріальну терапію при визначенні інфекції

Противірусні препарати

Антигістамінні - при алергії

Рослинні препарати;

Препарати комплексної дії і гомеопатичні засоби;

Бактеріальні вакцини.

Лікування буде призначати обов'язково фахівець, після діагностики та обстеження. Від встановленого діагнозу залежатиме, хто зможе вирішити саме вашу проблему - лор, алерголог або терапевт. У комплексній терапії, якщо нежить не алергічний, допоможуть і деякі засоби домашньої медицини.

При нежитю з рясними виділеннями з носа дуже добре допомагає промивання його порожнини. Промивати ніс найкраще з ранку і на ніч, а також перед закрапуванням ліків.

Інгаляції також дуже ефективні. Проводити їх можна як старим способом, дихаючи над каструлею з картоплею або трав'яним відваром, так і за допомогою сучасних інгаляторів.

При нежитю корисно закрапувати в ніс сік цибулі, часнику, свіжого буряка та домашньої рослини каланхое. Необхідно буде, звичайно, потерпіти неприємні відчуття, але це, можливо, і прискорить одужання.

Також допомагають прогрівання пазух носа сіллю і вареними яйцями. Але будьте обережні, а то потім доведеться ще лікувати й опік.

Непогано застосовувати скипидарну мазь із додаванням ментолової та інших олій. Нею можна змащувати крила носа, місця над пазухами, груди.Вона зігріває і за допомогою свого аромату змушує дихати навіть закладений ніс.

У разі, якщо замість очікуваного поліпшення ви помічаєте погіршення вашого самопочуття, у вас пропав нюх, з'явилися болі в голові або навіть у зубах, піднялася температура, то потрібно негайно йти до отоларинголога, бо це ознаки гаймориту - дуже серйозного і небезпечного захворювання.