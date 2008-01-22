Біодобавки з кальцієм спричиняють інфаркт

Прийом біодобавок з кальцієм підвищує ризик розвитку інфаркту у жінок в менопаузі поста.

До такого висновку прийшли новозеландські учені за наслідками дослідження з участю майже 1,5 тисяч немолодих жінок, повідомляє British Medical Journal.

Учасниць, середній вік яких складав 74 року, розділили на дві групи. Половина з них щодня приймала біодобавки з кальцієм, інші – плацебо. З`ясувалося, що жінки в менопаузі, що приймали біодобавки з кальцієм, частіше страждали від інфарктів - за період спостереження в цій групі було зареєстровано 36 інфарктів у 31 учасниці. Для порівняння, в контрольній групі відбулися 22 інфаркти у 21 учасниці, повідомили дослідники. Крім того, у жінок, що приймали біодобавки з кальцієм, частіше розвивався інсульт і наступала раптова смерть - хоча ці показники були в межах статистичної погрішності, відзначили учені.

На думку фахівців, знайдений ними взаємозв`язок пояснюється тим, що біодобавки з кальцієм можуть посилювати атеросклероз судин.

"Ймовірно, ця проблема стосується переважно немолодих жінок, оскільки вони частіше, ніж молоді страждають ішемічною хворобою серця.Тому слід рекомендувати відмову від біодобавок з кальцієм людям старше 70 років, а також страждаючим ішемічною хворобою серця", - повідомив керівник дослідження професор Ян Рейд.

Тим часом, британські дієтологи призвали пацієнтів, які приймають біодобавки з кальцієм, не відмовлятися від їх прийому без консультації з лікарем. Ці засоби допомагають при остеопорозі і, за даними ряду досліджень, можуть знижувати рівень "поганого" холестерину в крові.

Описана новозеландськими ученими взаємозв`язок між біодобавками і інфарктом може бути пов`язаний з вживанням надмірної кількості кальцію: учасниці дослідження приймали в середньому близько 800 міліграма кальцію, що перевищувало рекомендоване у Великобританії дозування в 700 міліграм, відзначила британський дієтолог Памела Мейсон. На її думку, результати дослідження повинні бути перевірені за допомогою масштабніших випробувань.

Mednovosti.ru