Лазоришинця та Лісневську призначили заступниками міністра охорони здоров’я

Відповідне розпорядження від 16 квітня № 372-р розміщено на Урядовому порталі

Кабінет міністрів України призначив Василя Лазоришинця заступником міністра охорони здоров’я України. Відповідне розпорядження від 16 квітня № 372-р розміщено на Урядовому порталі . Іншим розпорядженням уряд призначив Наталю Лісневську заступником міністра охорони здоров’я.

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