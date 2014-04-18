Лазоришинця та Лісневську призначили заступниками міністра охорони здоров’я

10:08, 18 квітня 2014
Країна
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Відповідне розпорядження від 16 квітня № 372-р розміщено на Урядовому порталі

Кабінет міністрів України призначив Василя Лазоришинця заступником міністра охорони здоров’я України.

Відповідне розпорядження від 16 квітня № 372-р розміщено на Урядовому порталі .

Іншим розпорядженням уряд призначив Наталю Лісневську заступником міністра охорони здоров’я.

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