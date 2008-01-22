В.Князевич: Ми виведемо українську медицину на належний рівень

Впровадження програми "Медицина у селі" має стати пріоритетом у діяльності Міністерства охорони здоров’я на найближчі роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ наголосив під час зустрічі з колективом Національного медичного університету ім. О.Богомольця.

Він додав, що на даний час система охорони здоров’я, особливо у регіонах держави, не забезпечує для усіх громадян належного медичного обслуговування.

Водночас, він запевнив, що ніхто не буде силоміць заганяти випускників на роботу у сільські медичні заклади.

“Ми відпрацьовуємо механізми, які дадуть молодим медикам право вибору місця праці. Створення належних житлово-побутових умов, матеріально-технічне забезпечення медичних закладів, одноразова грошова підтримка, соціальний захист та гідна зарплата будуть значно підвищені для медиків сіл та селищ” - запевнив В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр також зазначив, що на сьогодні в Україні достатня кількість медичних закладів, а увага акцентується на приведення їх до належного сучасного забезпечення.

За його словами, запровадження обов’язкового медичного страхування та перехід на сімейну медицину дозволять медикам, особливо сільських регіонів, займатись медичною практикою в повному обсязі, за потребою та бажанням.

"На даний час я разом зі своїми однодумцями активно працюємо і зробимо все для того, щоб вивести українську медицину на належний рівень. Упевнений, що є у нас, в Україні, можливості і кадри, потрібно лише відпрацювати механізми, за допомогою яких буде спрямовано розвиток системи охорони здоров’я у правильному руслі - щоб задовольнити і пацієнтів, і медиків" - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.