Навесні гормональні ліки від псоріазу небезпечні

Весна - час, коли псоріаз відступає. Цьому сприяє сприятливий вплив сонячних променів на шкіру. Але буває, що замість полегшення навесні з'являється нове запалення. Чому так відбувається, розповів Likar.info лікар-дерматовенеролог Григорій Арнольдович Флакс.

Сонячні ванни - дієвий засіб при псоріазі. Але сонячні промені не завжди сумісні з прийомом лікарських препаратів. Багато пацієнтів з псоріазом використовують креми та мазі на основі кортикостероїдів. Але їх поєднання з сонцем призводить до фотосенсибілізації - алергії на сонце. Тому стан шкіри пацієнта погіршується, пояснив доктор Флакс.

Тому в теплий період року гормональні препарати рекомендується замінити на засоби, що не містять кортикостероїди.