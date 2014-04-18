Чим корисні цукати та як їх правильно вибирати

Цукати часто стають оздобою до приготованих нами страв. Проте ми навіть не уявляємо скільки корисностей може знаходитись у правильно приготованих цукатах.

Якщо цукати натуральні, то вони містять чимало вітамінів та поживних речовин. Натуральні цукати - це фрукти зварені у цукровому сиропі, а після цього висушені, пише Zdorovia.com.ua.

Готові цукати мають бути сухими та не липнути одне до одного. Дієтологи стверджують, що цінність цукатів полягає в тому, що вони містять багато клітковини, яка стабілізує діяльність травної системи.

Окрім того, натуральні цукати повинні мати колір тих продуктів, з яких були виготовлені. Такими цукатами можна сміливо замінити різноманітні цукерки, адже вони будуть більш корисними для здоров'я.

Цукати можуть виготовлятись не лише з фруктів, але й ягід та овочів. Щоб перевірити чи цукати які ви купуєте якісні, слід через целофан натиснути на них пальцем. Вони не повинні виділяти вологу або бути занадто жорсткими чи зацукрованими. Щоб виявити наявність фарбника, слід помістити цукати у окріп, якщо вода буде зафарбована, то це свідчитиме про наявність фарбника.