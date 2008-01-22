Лікарні Сум отримають швейцарське медобладнання

Голова Сумської обласної державної адміністрації Павло КАЧУР та президент швейцарської асоціації "Help Point Sumy" Маріанне ПІФФАРЕТТІ підписали договір про співпрацю, у рамках якого зі Швейцарії для лікарень Сум та області доставлять чергову гуманітарну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, планується, що вже навесні Сумщина отримає понад 600 багатофункціональних медичних ліжок, два повних комплекти операційних залів, стоматологічне та інше медичне обладнання. Вантаж вже переданий швейцарськими лікарнями фонду "Help Point Sumy".

П.КАЧУР подякував М.ПІФФАРЕТТІ, пообіцявши всіляку підтримку в доставлені вантажу, зокрема, запропонував фінансову підтримку з українського боку, щоб оплатити переїзд восьми 40-тонних вантажівок до Сум.

У ході зустрічі М.ПІФФАРЕТТІ також повідомила, що всесвітньо відомий лікар-анестезіолог доктор ШИЛЛІ з міста Берн виявив бажання приїхати в Суми й провести навчальні семінари для місцевих лікарів.

У свою чергу П.КАЧУР, з огляду на великий досвід та високу кваліфікацію доктора ШИЛЛІ, запропонував організувати у Сумах Всеукраїнський семінар для медиків, а також окремо декілька лекцій для студентів Медичного інституту Сумського державного університету.

Довідка УНІАН. Благодійна асоціація "Help Point Sumy" створено у 2005 році у м. Волен (Швейцарія) з метою надання гуманітарної допомоги Сумщині, а саме - медичним закладам, пожежним та правоохоронним службам, від роботи яких залежить здоров`я, безпека та життя людей.

В 2004 році Сумська область одержала зі Швейцарії пожежний та патрульний поліцейський автомобілі. У травні 2005 року - 11 автомобілів різного призначення та рятувальні пожежні матеріали.

У червні 2006 році відбулася заключна частина акції „Конвой-2006”, пов’язана з передачею Сумам гуманітарного вантажу. Отримана допомога складалася з двох пожежних автомобілів, чотирьох поліцейських патрульних автомобілів, мікроавтобуса, обладнаного для перевезення інвалідів, автомобіля швидкої медичної допомоги тощо. Загальна вартість допомоги становить понад 2 мільйони євро.