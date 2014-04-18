Вода - основні ліки для людського організму
Часто виникають головні болі або мігрені, непокоять суглоби або проблеми з травленням? Причина всіх цих хвороб може бути дуже проста - недостатнє споживання води!
Тіло людини на 60% складається з води (новонародженої дитини - на 80%, плода на 12 тижні після зачаття - на 90%). Вода вкрай необхідна для нашого життя і грає ключову роль для різних функцій в організмі, пише Edinstvennaya.ua.
Ось список захворювань, що виникають в результаті недостатнього споживання води:
• Інфекції сечовивідних шляхів.
• Утворення каменів у нирках.
• Виникнення хвороб зубів.
• Сухість шкіри.
• Бронхо-легеневі захворювання.
• Запор.
• Головні болі, мігрені.
• Погіршення травного процесу.
• Інфекції і алергічні реакції.
• Болі в спині і суглобах.
До речі, короткочасні головні болі, якими періодично страждає майже половина населення нашої планети, як показують численні дослідження, часто можуть бути викликані саме недостатнім споживанням води.
ПІРАМІДА НАПОЇВ
Доктор Луїс Сьєрра-Майем, очолює іспанську Академію харчування і харчових наук, пропонує строго слідувати піраміді напоїв. Тоді ти завжди будеш здоровою і бадьорою!
Продукти з перших трьох рівнів піраміди можна вживати щодня (8-10 склянок на день). Основою піраміди є чиста вода без добавок, тому вона повинна стати головним напоєм твого дня.
На нижньому поверсі піраміди знаходиться мінеральна вода та вода з джерел з низьким вмістом солей.
На другому рівні розташувалися мінеральна вода з високим вмістом солей, некалорійні безалкогольні напої без цукру, чай і кава без цукру.
На третьому поверсі піраміди знаходяться калорійні напої з поживними речовинами: натуральні та пакетовані фруктові та овочеві соки, супи, знежирені молочні продукти, а також молоко та напої на його основі з додаванням цукру, замінники молока, безалкогольне пиво, спортивні напої, чай і кава з цукром.
На верхньому рівні піраміди - газовані і негазовані безалкогольні напої з додаванням цукру або фруктози. Ці напої не рекомендується вживати щодня і регулярно.