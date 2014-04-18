Вода - основні ліки для людського організму

Тіло людини на 60% складається з води (новонародженої дитини - на 80%, плода на 12 тижні після зачаття - на 90%). Вода вкрай необхідна для нашого життя і грає ключову роль для різних функцій в організмі, пише Edinstvennaya.ua.

Ось список захворювань, що виникають в результаті недостатнього споживання води:

• Інфекції сечовивідних шляхів.

• Утворення каменів у нирках.

• Виникнення хвороб зубів.

• Сухість шкіри.

• Бронхо-легеневі захворювання.

• Запор.

• Головні болі, мігрені.

• Погіршення травного процесу.

• Інфекції і алергічні реакції.

• Болі в спині і суглобах.

До речі, короткочасні головні болі, якими періодично страждає майже половина населення нашої планети, як показують численні дослідження, часто можуть бути викликані саме недостатнім споживанням води.

ПІРАМІДА НАПОЇВ

Доктор Луїс Сьєрра-Майем, очолює іспанську Академію харчування і харчових наук, пропонує строго слідувати піраміді напоїв. Тоді ти завжди будеш здоровою і бадьорою!

Продукти з перших трьох рівнів піраміди можна вживати щодня (8-10 склянок на день). Основою піраміди є чиста вода без добавок, тому вона повинна стати головним напоєм твого дня.

На нижньому поверсі піраміди знаходиться мінеральна вода та вода з джерел з низьким вмістом солей.

На другому рівні розташувалися мінеральна вода з високим вмістом солей, некалорійні безалкогольні напої без цукру, чай і кава без цукру.

На третьому поверсі піраміди знаходяться калорійні напої з поживними речовинами: натуральні та пакетовані фруктові та овочеві соки, супи, знежирені молочні продукти, а також молоко та напої на його основі з додаванням цукру, замінники молока, безалкогольне пиво, спортивні напої, чай і кава з цукром.

На верхньому рівні піраміди - газовані і негазовані безалкогольні напої з додаванням цукру або фруктози. Ці напої не рекомендується вживати щодня і регулярно.