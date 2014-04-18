Часті обійми підвищують настрій, зміцнюють пам'ять

Обійми здатні знизити кров'яний тиск. Часті обійми не тільки підвищують настрій, але і зміцнюють пам'ять, як з'ясували вчені з Університету Відня в Австрії. Крім того, обійми сприяють зниженню підвищеного кров'яного тиску, пише Infosmi.net.

Під час обіймів в організмі людини виділяється так званий гормон любові окситоцин, який дуже корисний для здоров'я. Проте виділення цього гормону відбувається тільки в тому випадку, якщо вас обіймає людина, до якої ви ставитеся дуже добре - наприклад, коханий чоловік, родич або друг. Високі дози окситоцину знижують кров'яний тиск, рівень стресу і занепокоєння. Вони навіть здатні поліпшити пам'ять людини.

Гормон окситоцин продукується залозою гіпофіза. Наука вже давно відзначала його роль в таких психологічних питаннях, як спілкування, придбання нових знайомств, соціальна поведінка, любов батьків і дітей, а також романтичні відносини. Окситоцин виділяється у великих дозах у стані закоханості, його також виробляє жіночий організм у момент пологів та грудного годування, що зміцнює зв'язок матері і дитини.

"Позитивний ефект від обіймів простежується тільки в тих випадках, коли люди довіряють один одному, ви не побачите викиду окситоцину після чергових обіймів якихось малознайомих людей, - говорить автор дослідження, нейрофізіолог доктор Юрген Сандкюлер. - Якщо ми бачимо спільне позитивне ставлення двох людей один до одного, якщо ці сигнали любові співпадають, то організм виділяє окситоцин. А от у тих випадках, коли нас обіймає незнайомець, або не дуже нам приємна людина, то гормон не виділяється, але зате зростає рівень занепокоєння. Це призводить до стресу, тому що людині властиво трепетне ставлення до особистого простору навколо себе. І його порушення викликає викид гормону стресу кортизолу".