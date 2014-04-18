Громадські організації занепокоєні завищеними цінами на імпортні медикаменти в Україні

Громадські організації занепокоєні завищеними цінами на імпортні медикаменти і стверджують, що ліки в Україні значно дорожчі, ніж у сусідніх країнах.

Про це повідомив журналістам голова правління «Союзу споживачів медичних послуг, лікарських препаратів і виробів медичного призначення» Владислав Онищенко.

«Ціни на лікарські засоби, які знаходяться в аптеках, значно завищені. Візьмемо, наприклад, «Плавікс» - препарат, що призначається довічно після шунтування для того, щоб розріджувати кров. Ціна однієї упаковки на 27 пігулок в Україні близько 900 грн, у сусідній Молдові така сама упаковка, той самий виробник коштує 139 грн.», - сказав Онищенко.

За його даними, така різниця у ціні - не одиничний випадок. Так, упаковка препарату «кетанов» індійського виробництва в українських аптеках коштує в середньому 87 грн, в Росії цей препарат коштує утричі дешевше. Також відомий препарат "Сумамед", антибіотик. В українських аптеках 3 пігулки коштують 187 грн, у Молдові - 76 грн.

При цьому експерти відзначають, що не тільки аптеки впливають на ціноутворення ліків.

До основних причин різкого стрибка цін на медпрепарати в Україні експерти безумовно відносять курсові коливання, оскільки дві третини вітчизняного фармацевтичного ринку обіймає імпортна продукція, так що зміцнення курсу гривні має повернути ціни на більшість життєво необхідних ліків до колишніх значень.

Президент «Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів» Віктор Сердюк відзначає також, що значні накручування цін створюють самі виробники.

«Немає ніяких стримуючих чинників для того, щоб сам виробник не закладав собі будь-яку фантастичну ціну», - вважає Сердюк.

Водночас введення 7%-го податку на ліки, недавно ініційоване урядом, може підвищити ціни на препарати, мінімум, на 10-15%.

«До тих витрат, які ми вже маємо, додасться ще 7%, що, враховуючи операційні витрати на переобладнання тощо, дасть нам зростання цін, мінімум, на 10%», - сказав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що ринок ліків і медичних засобів фактично є одним з основних тіньових ринків у нашій державі, враховуючи пільгове оподаткування. Нерідко ціни на ліки, які ввозяться до України, завищуються навіть на 400%.

При цьому Шлапак, виступаючи у Верховній Раді 18 квітня, визнав, що ціни на ліки в Україні зросли на 60-70%. За словами міністра, з них введення ПДВ - це 5,5% на імпортні ліки і 3% - на вітчизняні, інші 56% - це девальвація гривні.

Міністр охорони здоров'я Олег Мусій 17 квітня заявив, що прогнозує зростання цін на ліки на 50-60%, враховуючи, що близько 70% ліків на українському ринку - іноземні, і ціна на них пов'язана з курсом валют.

З початку поточного року курс гривні до долара США знизився більш ніж на 50%, досягнувши 11 квітня на міжбанківському валютному ринку піку в 13,80 грн/дол. Після цього національна валюта почала поступово зміцнюватися.

Згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», який набрав чинності з 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставки ліків.