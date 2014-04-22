В Україні відбудеться Всесвітній тиждень імунізації

З 24 по 30 квітня відбудеться Всесвітній тиждень імунізації.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби у м. Києві, у 2005 році Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в країнах Європи вперше запропонувало провести Всесвітній тиждень імунізації. Цим підкреслювалась значимість щеплень для здоров’я та якості життя кожної людини та надзвичайну актуальність своєчасної імунізації для дітей.

Всесвітня організація охорони здоров’я проводить Всесвітній тиждень імунізації щорічно, під лозунгом: «Попередити. Захистити. Щепити!». В країнах Європи, в тому числі й в Україні, в рамках тижня проходять кампанії з вакцинації населення. У 2014 році кампанія називатиметься «Не відставайте від життя!»

У повідомленні нагадується, що завдяки щепленням у всьому світі ліквідована натуральна віспа, поліомієліт, у багато разів знизилась захворюваність на кір, краснуху, дифтерію, правець, кашлюк, епідемічний паротит, гострим вірусним гепатитом В. Але, незважаючи на це, щорічно в світі продовжують вмирати понад 15 млн осіб від інфекційних захворювань, багато з яких можна було б уникнути, завдяки вчасно проведеним щепленням.

Загальнодержавною програмою імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки визначено порядок проведення профілактичних щеплень та перелік інфекційних захворювань (туберкульоз, коклюш, дифтерія, правець, кір, епідемічний паротит (свинка), краснуха, гепатит В, поліомієліт, грип, гемофільна інфекція, пневмококової інфекція), щеплення від яких є обов'язковими і безкоштовними для всіх громадян і входять до Національного календаря профілактичних щеплень.

У столичному управлінні Держсанепідслужби закликали батьків взяти участь у заходах з нагоди Всесвітнього тижня імунізації.