МОЗ вимагає перевірити діяльність посадових осіб «Індара».

Як повідомили УНІАН у МОЗ, дяльність заводу з виробництва інсулінів досі залишалася непрозорою й незрозумілою не лише для Міністерства охорони здоров’я, а й для ДАК «Укрмедпром» та наглядової ради ПрАТ «Індар». Громадські організації зі свого боку звинувачують керівництво «Індару» в реалізації корупційних схем, у т.ч. в здобутті сумнівних перемог у тендерах МОЗ України за сприяння попереднього керівництва міністерства.

Голова правління ПрАТ «Індар» Любов Вишневська не надала необхідних документів, передбачених законодавством (зокрема, звіт правління та звіт ревізійної комісії), для затвердження на чергових загальних річних зборах акціонерів, тим самим зірвавши заздалегідь запланований захід. Крім того, пані Вишневська відмовилася від проведення незалежного аудиту й продовжує саботувати організацію чергових зборів, які обов’язково мають відбутися до 30 квітня 2014 р. згідно до вимог чинного законодавства.

Тому, з метою забезпечення належної підготовки до зазначених зборів та для виявлення реального стану справ на підприємстві за допомогою проведення незалежного аудиту, прийнято рішення тимчасово відсторонити голову правління ПрАТ «Індар» Вишневську Л.В. від виконання посадових обов'язків до 30 квітня 2014 р. та призначити тимчасово виконуючим обов’язки Голови правління Дмитра Павлова.

11 квітня 2014 року на виконання рішення Наглядової ради до будівлі правління підприємства, для знайомства тимчасово виконуючого обов’язки Голови правління з колективом заводу, прибули Голова та члени Наглядової ради ПрАТ «Індар». Оскільки в статутному капіталі «Індару» державна частка складає понад 70%, Наглядовою радою було повідомлено МОЗ України про цю подію належним чином. Для забезпечення дотримання інтересів держави в особі МОЗ України, під час представлення виконуючого обов’язки Голови правління, за дорученням Міністра охорони здоров’я України, були присутні заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов та начальник Юридичного управління МОЗ України Андрій Пивоваров. Крім цього, з метою уникнення будь-яких провокацій, МОЗ України звернулося до Головного управління МВС України в м. Києві з проханням забезпечити громадський порядок на території «Індару».

Трудовий колектив підприємства був ознайомлений з прийнятими рішеннями та відповідними документами. Представники держави діяли виключно у порядку, який передбачений чинним законодавством. Жодного втручання у фінансово-господарську діяльність заводу не здійснювалось.

В той же час, Голова правління Л.Вишневська на робочому місці не з'явилася, а її заступник – О. Хейломський організував саботаж виконання легітимних рішень органів управління. Розпалювати конфлікт О. Хейломському допомагали помічники народних депутатів України (зокрема, помічник Анжеліки Лабунської), особи, які назвалися адвокатами Вишневської та інші невстановлені особи.

Із заводу невідомими особами виносилися сумки з документами, було зачинено ряд кабінетів, зникли ключі, було протиправно відключено систему відео спостереження тощо. Також надійшла інформація щодо знищення документів за зачиненими дверима та погроз представникам ДАК «Укрмедпром» та МОЗ України. Доступ на територію заводу також було заблоковано невідомими особами.

Оскільки шляхом перемовин ситуацію врегулювати не вдалося та відбулося штучне блокування внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо тимчасово виконуючого обов’язки Голови правління, представники держави, задля уникнення ескалації конфлікту, залишили підприємство. При цьому, МОЗ України було рекомендовано ДАК «Укрмедпром» вжити відповідних заходів для забезпечення належного виконання прийнятих раніше рішень, у т.ч. в частині підготовки до проведення річних зборів акціонерів ПрАТ «Індар».

Інформація щодо діяльності заводу буде оприлюднена та надана громадськості одразу після проведення незалежного аудиту підприємства, за результатами якого і будуть прийматися подальші рішення.

Міністерство охорони здоров’я України наполягає на тимчасовому відстороненні нинішнього керівництва ПрАТ «Індар» від виконання обов’язків, проведення комплексної перевірки компетентними та правоохоронними органами протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ «Індар», проведенні публічних зборів акціонерів заводу.

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«Індар» - вітчизняний завод з виробництва інсулінів, 70,7 % акцій якого належить державі Україна в особі Міністерства охорони здоров’я України (акції знаходяться на балансі ДАК «Укрмедпром»).

Підприємство свого часу пройшло через рейдерські захоплення та у 2012 році «Індар» був повернутий у державну власність.