В Україну йде похолодання

Синоптики чекають на істотне похолодання по всій території України з 24 квітня, коли температура повітря знизиться до 11-16 градусів тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Починаючи з 24 квітня, ми чекаємо на поступове зниження температури повітря в Україні. Вона знизиться вночі 24 квітня і 26 квітня до приморозку - від 0 до 5 градусів. Ці приморозки спостерігатимуться як на поверхні грунту, так і в повітрі. А денна температура знизиться до 11-16 градусів, трохи вищою буде на Закарпатті і в південних областях країни», - сказав Кульбіда.

Разом з тим, синоптик прогнозує 25 квітня суху, у більшій частині сонячну погоду.

Щодо 22-23 квітня, Укргідрометцентр прогнозує дощі по всій Україні, а температура повітря вдень становитиме 19-24 градуси вище нуля.

А 27-30 квітня температура повітря трохи підніметься - до 20 градусів тепла.

Кульбіда також підкреслив, що інтенсивні дощі, які пройшли минулого тижня, позитивно позначилися на вегетації раніше посіяних ярових зернових культур. А можливі приморозки не повинні негативно вплинути на них.