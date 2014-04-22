Виробництво ліків на основі антибіотиків в Україні у першому кварталі зросло на 75%

Українські підприємства у січні-березні 2014 року збільшили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 75% порівняно з першим кварталом 2013 року - до 351 тонни, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у березні 2014 року виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків збільшилося на 65,8% порівняно з березнем 2013 року і на 7,6% порівняно з лютим поточного року – до 126 тонн.

Згідно з повідомленням, Україна в першому півріччі 2014 року збільшила виробництво лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, на 43,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 67,7 тонни.

У березні 2014 року виробництво лікарських препаратів на основі гормонів зросло на 68,2% порівняно з березнем 2013 року і на 16,9% порівняно з лютим 2014 року – до 16,4 тонни.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, за перші три місяці 2014 року зменшилося на 8% - до 11,7 тис. тонн.

У березні 2014 року виробництво таких препаратів зменшилося на 8,5% в порівнянні з березнем 2013 року і на 3,4% в порівнянні з лютим поточного року – до 4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, за підсумками 2013 року українські підприємства збільшили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 16,4% порівняно з 2012 роком - до 1050 тонн, лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - на 13,3%, до 129 тонн, а препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, - на 9,9%, до 47 тис. тонн.