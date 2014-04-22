Список шкідливих продуктів для сніданку
Основний склад швидких сніданків - крохмаль, цукор і штучні вітаміни
Дієтологи склали ТОП-10 найбільш шкідливих продуктів для сніданку.
Лікарі стверджують, що сніданок - найважливіший прийом їжі, пише Likar.info.
Перелік шкідливих сніданків виглядає таким чином:
1. Плавлений сир. Виробляється з некондиційного твердого сиру. При обробці він втрачає корисні речовини, і в ньому утворюються зайві жири.
2. Сухарики і чіпси. Закуски містять високий вміст хімічних добавок і сумнівних жирів.
3. Імпортні фрукти. Після транспортування обробляються хімічними речовинами, які змушують їх дозріти.
4. Сирки (десерти). Часто є поєднанням рослинних жирів, цукру, загусників і ароматизаторів.
5. Покупні сухофрукти. Обробляються хімікатами. Краще вживати сухофрукти власного приготування.
6. Ковбасні вироби. Дієтологи не раз звинувачували ці продукти в тому, що вони підвищують ризик хвороб ШКТ і навіть раку.
7. Швидкі сніданки. Основний їх склад - крохмаль, цукор і штучні вітаміни.
8. Каші швидкого приготування. Після заводської термообробки зернові втрачають свій корисний склад: повільні вуглеводи замінюються швидкими.
9. Мюслі. Містять підсолоджувачі, сумнівні сухофрукти і ароматизатори.
10. Сік в пакеті. Найчастіше відновлений з концентрованого соку, висушеної м'якоті.