Список шкідливих продуктів для сніданку

Дієтологи склали ТОП-10 найбільш шкідливих продуктів для сніданку.

Лікарі стверджують, що сніданок - найважливіший прийом їжі, пише Likar.info.

Перелік шкідливих сніданків виглядає таким чином:

1. Плавлений сир. Виробляється з некондиційного твердого сиру. При обробці він втрачає корисні речовини, і в ньому утворюються зайві жири.

2. Сухарики і чіпси. Закуски містять високий вміст хімічних добавок і сумнівних жирів.

3. Імпортні фрукти. Після транспортування обробляються хімічними речовинами, які змушують їх дозріти.

4. Сирки (десерти). Часто є поєднанням рослинних жирів, цукру, загусників і ароматизаторів.

5. Покупні сухофрукти. Обробляються хімікатами. Краще вживати сухофрукти власного приготування.

6. Ковбасні вироби. Дієтологи не раз звинувачували ці продукти в тому, що вони підвищують ризик хвороб ШКТ і навіть раку.

7. Швидкі сніданки. Основний їх склад - крохмаль, цукор і штучні вітаміни.

8. Каші швидкого приготування. Після заводської термообробки зернові втрачають свій корисний склад: повільні вуглеводи замінюються швидкими.

9. Мюслі. Містять підсолоджувачі, сумнівні сухофрукти і ароматизатори.

10. Сік в пакеті. Найчастіше відновлений з концентрованого соку, висушеної м'якоті.