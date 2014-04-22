В Ізраїлі продовжують лікування 5 українців, постраждалих під час масових акцій в Києві

В Державі Ізраїль продовжують лікування та реабілітацію п'ятеро громадян України, які отримали тяжкі поранення під час масових акцій протесту в Києві.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України в Державі Ізраїль.

Ще п'ятеро постраждалих завершили лікування в Ізраїлі та повернулися до України.

Станом на 22 квітня повністю оплачено лікування всіх постраждалих, яким надавалася медична допомога в клініках Ізраїлю.

Зокрема, в клініці «Каплан» оплата за лікування 8 українців проводилася таким чином:

70 тис. дол. - первинний внесок, зроблений спонсорами (у тому числі 60 тис. дол. президентом Всесвітнього форуму російськомовного єврейства А.Левіним); 315 тис. дол. - внесок Благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння».

Понад 40 тис. дол. - пожертви, зібрані волонтерами на рахунок клініки «Каплан».

На лікування ще двох громадян України, які перебувають в клініці «Хадасса», Благодійним фондом «Фонд громади Приірпіння» на початку було перераховано 150 тис. дол., які на даний момент повністю покривають лікування та реабілітацію потерпілих. За результатами домовленостей, досягнутих з Міністерством закордонних справ Ізраїлю, додаткову суму фінансування (орієнтовно 82 473 дол.) подальшого лікування двох громадян України зобов'язалася покрити Держава Ізраїль.

Громадяни України, які постраждали під час масових зіткнень в Києві, прибули у Державу Ізраїль 7 березня 2014 р. Дана група була сформована і підготовлена до відправки в Ізраїль зусиллями волонтерських організацій за підтримки єврейської громади України і Ділової ради «Україна - Ізраїль». Вибір медичних закладів, у яких постраждалих планувалося лікувати, також був здійснений зусиллями волонтерів.

«Посольство України в Державі Ізраїль висловлює подяку всім причетним до організації та проведення лікування в ізраїльських клініках українських громадян, постраждалих під час масових зіткнень в Києві», - йдеться в повідомленні.