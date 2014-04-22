Перші 6 регіонів України отримали нові реанімобілі
Найтехнологічніші та найдорожчі, серед закуплених МОЗ, нові «швидкі» класу С вже отримали Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська області, Прикарпаття, Закарпаття та Київ
Відсьогодні регіональні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримуватимуть нові автомобілі екстреної медичної допомоги, класу С, тобто реанімобілі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, найтехнологічніші та найдорожчі, серед закуплених МОЗ, нові «швидкі» класу С вже отримали Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська області, Прикарпаття, Закарпаття та Київ.
Зокрема, до Івано-Франківської області поїхало 7 таких авто, до Черкаської – 5, Закарпаття отримало 4 реанімобілі, а Дніпропетровщина – 3.
Також 3 реанімобілі на базі автомобіля «Peugeot Boxer» отримала Чернігівська область і 4 авто класу С – місто Київ. Крім того, медики столиці та Чернігівщини отримали сьогодні й «швидкі» класу В (в яких можна здійснювати інтенсивну терапію в дорозі) – 6 та 5 авто відповідно.
Також нові автівки класу В сьогодні отримали центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської та Львівської областей: 4 та 10 машин.
Як повідомлялося, у 2013 році МОЗ України закупило 1 тис. 412 автомобілі швидкої медичної допомоги різних типів (А, В і С) на загальну суму 921,4 млн грн. Це - 143 реанімобілів типу С, 1 063 авто екстреної медичної допомоги типу В, 206 машин «швидкої» типу А2. Серед закуплених карет «швидкої» – якісні авто швидкої медичної допомоги на базі автомобілів ГАЗ 32213 та «Peugeot Boxer».