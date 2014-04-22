Перші 6 регіонів України отримали нові реанімобілі

Відсьогодні регіональні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримуватимуть нові автомобілі екстреної медичної допомоги, класу С, тобто реанімобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, найтехнологічніші та найдорожчі, серед закуплених МОЗ, нові «швидкі» класу С вже отримали Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська області, Прикарпаття, Закарпаття та Київ.

Зокрема, до Івано-Франківської області поїхало 7 таких авто, до Черкаської – 5, Закарпаття отримало 4 реанімобілі, а Дніпропетровщина – 3.

Також 3 реанімобілі на базі автомобіля «Peugeot Boxer» отримала Чернігівська область і 4 авто класу С – місто Київ. Крім того, медики столиці та Чернігівщини отримали сьогодні й «швидкі» класу В (в яких можна здійснювати інтенсивну терапію в дорозі) – 6 та 5 авто відповідно.

Також нові автівки класу В сьогодні отримали центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської та Львівської областей: 4 та 10 машин.

Як повідомлялося, у 2013 році МОЗ України закупило 1 тис. 412 автомобілі швидкої медичної допомоги різних типів (А, В і С) на загальну суму 921,4 млн грн. Це - 143 реанімобілів типу С, 1 063 авто екстреної медичної допомоги типу В, 206 машин «швидкої» типу А2. Серед закуплених карет «швидкої» – якісні авто швидкої медичної допомоги на базі автомобілів ГАЗ 32213 та «Peugeot Boxer».