Мобільні телефони погіршують здатність чоловіків до дітородження

Дослідження проводилися на 20 добровольцях, які страждають еректильною дисфункцією, і 10 здорових чоловіках, які раніше не скаржилися на проблеми з потенцією. Для чистоти експерименту представників обох груп вибирали таким чином, щоб між ними практично не було розбіжностей (вага, вік, рівень гормонів тощо), пише Здоров'я.

Протягом 6 місяців лікарі з Австрії та Єгипту спостерігали за учасниками дослідження. Чоловіки пройшли необхідні обстеження та заповнили анкети, в яких докладно запитувалось про повсякденне використання мобільних телефонів.

За результатами досліджень з'ясувалося, що чоловіки, які страждають еректильною дисфункцією, носили з собою телефони по 4,4 години щодня. У той же час здрові чоловіки з другої групи мали мобільники по 1,8 годин в день. На основі цих даних учені зробили висновок про можливий вплив мобільних пристроїв на сексуальне здоров'я чоловіків.

Вчені попереджають, що поки що рано робити глобальні висновки, адже в експерименті прийняли участь 30 осіб. В найближчому майбутньому дослідження в цій галузі продовжуються.