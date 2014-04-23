Антимонопольний комітет ініціює перевірку ринку роздрібної торгівлі ліками

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав досліджувати український ринок роздрібної торгівлі лікарськими засобами у зв'язку з численними зверненнями громадян з приводу істотного подорожчання ліків, повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ.

У відомстві зазначили, що комітет планує проаналізувати роботу найбільших аптечних мереж і основних постачальників.

За даними АМКУ, на сьогодні частка імпортних лікарських засобів від загального обсягу реалізованих в Україні становить понад 70%. Таким чином, коливання курсу валют може істотно впливати на вартість лікарських засобів для кінцевого споживача.

Втім, разом із об'єктивними чинниками, які викликають зростання цін на лікарські засоби, зокрема введення ПДВ на дану категорію товару, АМКУ бачить ознаки прояву зловживання ринковою владою і узгодження конкурентної поведінки учасників ринку лікарських засобів.

«У зв'язку з цим комітетом буде проведений аналіз механізму формування цін на лікарські засоби на цьому ринку», - йдеться у повідомленні.

АМКУ зазначив, що у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції комітет має вжити заходи згідно з чинним законодавством, такі як накладення штрафу.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації, які виступають від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вище, ніж у сусідніх країнах. Більш того, зростання цін пов'язане не лише із коливанням курсу валют і введенням 7% ПДВ на імпорт ліків, але й із зловживаннями аптечних мереж, дистриб'юторів, виробників.

Раніше міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що ринок ліків і медичних засобів є одним із основних тіньових ринків у нашій державі, враховуючи пільгове оподаткування. Нерідко ціни на ліки, які ввозяться в Україну, завищуються навіть на 400%. Також він зазначив, що ціни на ліки в Україні значно зросли - на 60-70%. За словами міністра, з них введення ПДВ займає 5,5% на імпортні ліки і 3% - на вітчизняні, решта 56% - це девальвація гривні.