Кабмін прийме постанови щодо стабілізації цін на ліки

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне питання стабілізації ситуації на ринку реалізації медичних препаратів та виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

“Я хотів би, щоб ми сьогодні на засіданні Кабміну прийняли три постанови щодо стабілізації ситуації на ринку реалізації медичних препаратів і медичних виробів”, - зазначив прем'єр-міністр.

“Курс національної валюти змінився, правда, він змінився на 20% за останні два місяці, але він не змінився на 60%. І тому я звертаюсь до всіх, хто реалізує ліки, хто реалізує медичні вироби, хто реалізує лікарські засоби, щоб не було так: “кому війна, а кому мати рідна”. Якщо курс зріс на 20%, то це означає, що на 20%, а не на 120%. І вчора у нас була предметна розмова і з імпортерами, і з мережею реалізації. Я прошу, щоб ця предметна розмова була підкріплена конкретними діями уряду», - підкреслив Яценюк.

«Міністерство охорони здоров'я - за вами контроль, Міністерство економічного розвитку і торгівлі через Державну інспекцію контролю за цінами - контроль виконання постанови “Про державне регулювання цін на медичні препарати”. Я за те, щоб усі заробляли, тільки я проти того, щоб у цій надскладній ситуації заробляли через спекуляцію на людському житті і на людських проблемах”, - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації, які виступають від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вище, ніж у сусідніх країнах. Більш того, зростання цін пов'язане не лише із коливанням курсу валют і введенням 7% ПДВ на імпорт ліків, але й із зловживаннями аптечних мереж, дистриб'юторів, виробників.

Раніше міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що ринок ліків і медичних засобів є одним із основних тіньових ринків у нашій державі, враховуючи пільгове оподаткування. Нерідко ціни на ліки, які ввозяться в Україну, завищуються навіть на 400%. Також він зазначив, що ціни на ліки в Україні значно зросли - на 60-70%. За словами міністра, з них введення ПДВ займає 5,5% на імпортні ліки і 3% - на вітчизняні, решта 56% - це девальвація гривні.