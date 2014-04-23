Пацієнти з ЦД у Києві інсулінами забезпечені - головний ендокринолог

Про це заявляють у МОЗ, посилаючись на повідомлення Департаменту охорони здоров’я м. Києва.

За словами головного позаштатного ендокринолога міста Галини Казмірович, до аптечних закладів м. Києва вже поставлено інсуліни вітчизняного виробництва, а саме «Фармасулін Н», «Фармасулін НNP», «Фармасулін Н30/70», «Хумодар Р100Р», «Хумодар Б100Р», «Хумодар К25 100Р» у флаконах та картриджах для шприц-ручок.

Поставка імпортних людських інсулінів («Хумалог», «Епайдра», «Хумулін РЕГУЛЯР», «Хумулін НПХ», «Лантус» та «Хумулін М3») орієнтовно відбудеться наприкінці квітня.

Також у столичному Департаменті охорони здоров’я інформують про повторне оголошення процедури закупівлі таких інсулінів як «Новорапід 3,0» («ФлексПен»); «Актрапід НМ 3,0» (картр.); «Протафан НМ 3,0» (картр.); «Левемір 3,0» («ФлексПен»); «Мікстард НМ 3,0» (картр.); «Новомікс 30 3,0» («ФлексПен»); «Інсуман Рапід 3,0» (картр.); «Інсуман Базал 3,0» (картр.) та «Інсуман Комб 3,0» (картр.).

Це пов’язано з тим, що свого часу тендерні торги були призупинено рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, у зв’язку з надходженням скарги від товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбіотехнологія-ТМ».

Між тим, фахівці запевняють киян, що ситуація в столиці наразі повністю контрольована.

«Хворі на цукровий діабет, які мають рецепт на інсулін, що відсутній в аптеках, повинні негайно звернутися до лікаря-ендокринолога. Спеціаліст індивідуально вирішить питання щодо подальшого лікування», – наголошує Галина Казмірович.