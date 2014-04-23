Яценюк доручив МОЗу і митній службі невідкладно розмитнити всі медпрепарати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

“Що я просив би, пане міністр (міністр охорони здоров'я Олег Мусій -УНІАН). Вчора я вже звернувся до Державної митної служби: перше питання - закон парламентом прийнятий, який запропонував Кабінет міністрів про зниження ПДВ з 20% до 7% і встановлення єдиної ставки податку на додану вартість, - невідкладно розмитнити всі лікарські засоби, які знаходяться на митниці”, - сказав Яценюк.

Також, за його словами, сьогодні на засіданні уряду необхідно прийняти остаточну версію постанови Кабміну про те, щоб розмитнення лікарських засобів проходило за ставкою не 20, а 7%.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», який набрав чинності з 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставки ліків.