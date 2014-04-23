Чому у жовчному міхурі утворюються камені

Основною причиною утворення жовчних каменів вважаються застійні явища. Якщо активність міхура знижується і він позбувається природної можливості періодично позбавлятися від вмісту, жовч густішає, стає в'язкою, пише Lady.tochka.net.

Стать. Найчастіше хворіють жінки через прийом протизаплідних засобів, пологи (естрогени, які підвищені під час вагітності, збільшують всмоктування холестеролу з кишечника і його рясного виділення з жовчю).

Вік. Особи віком від 50 до 60 років частіше страждають на холецистит.

Тривале голодування перешкоджає своєчасному позбавленню від накопиченої жовчі. Крім того, при відмові від прийому їжі або суттєвому її обмеженні організму доводиться "їсти" самого себе, витрачаючи запаси підшкірного жиру, що і є метою схуднення. В результаті у складі жовчі виявляється забагато жирного спирту.

Інша крайність - надмірне вживання висококалорійної їжі, велика кількість у меню тваринних жирів чи вуглеводів, ожиріння. Такий раціон харчування викликає необхідність регулярно переробляти значну кількість жиру, перетворювати його на холестерин.

Небезпека утворення жовчних каменів з'являється в разі важкого захворювання, при якому харчування здійснюється шляхом внутрішньовенних ін'єкцій, або якщо знижується рухова активність, як при вагітності. Згідно зі статистикою, у жінок, що частіше народжують, ймовірність появи жовчних каменів вище. Тому для профілактики жовчнокам'яної хвороби необхідно тим чи іншим способом забезпечувати достатню активність виділення жовчі

Зміни гормонального фону, пов'язані з порушеннями функцій щитовидної залози або прийомом протизаплідних препаратів, також є можливою причиною утворення каменів у жовчному міхурі

Спадковість. Точно так само, як ми можемо успадкувати від наших батьків, наприклад, колір очей або волосся, існує ризик виникнення у дитини цього захворювання, якщо його мама або тато колись виводили камені.

Хвороби печінки. Оскільки жовч утворюється саме в печінці, дуже важливо, щоб вона нормально функціонувала. Коли печінка не може виконувати свою роботу або робить її не повністю, утворюється осад, який з часом перетворюється на камінь.

Хвороба самого жовчного міхура. Може проявлятися у вигляді запалення і дискінезії, які призводять до застою і порушення складу жовчі.

Профілактика при схильності до утворення каменів у жовчному міхурі:

Раціональне харчування, активний контроль маси тіла, здоровий спосіб життя з регулярними фізичними навантаженнями дозволяють уникнути обмінних порушень, а вчасне виявлення і лікування патологій жовчного міхура (дискінезій, обтурацій, запальних захворювань) забезпечують низький ризик застою жовчі і випадання осаду в жовчному міхурі. Особливу увагу обміну холестерину і стану жовчовивідної системи необхідно приділяти особам, які мають генетичну схильність до каменеутворення.