Як усунути залежність від фаст-фуду

Змінювати звичку вживати фаст-фуд потрібно поступово. Спершу тобі доведеться відмовитися від газованих напоїв (на це відведи місяць). Потім, поступово відмовся від безглуздих перекусів у вигляді чіпсів, сухариків і солоних горішків. Замість таких перекусів запросто можна їсти попкорн. На останньому етапі тобі доведеться повністю відмовитися від хот-догів, шаурми, піци, гамбургерів і картоплі фрі, пише Xxl.ua.

Візьми собі за правило від вживання страв, до складу яких входить більш як 5 елементів. Таким чином, ти сформуєш звичку купувати більш корисну їжу. Якщо все-таки зірвешся і вирішиш поласувати гамбургером, попроси покласти тобі побільше овочів і менше жирного соусу. Що стосується газованих напоїв, заміни їх на молочні коктейлі або фруктовий сік (користь від них сумнівна, зате вони точно менш шкідливі ніж газована вода).

Спробуй приготувати гамбургер самостійно, замінивши пшеничну булочку цільнозерновою, жирну свинячу котлету відварною індичкою, а майонез домашнім соусом, додавши туди більше зелені і овочів.

Позбутися звички вживати фаст-фуд досить просто. Головне-поставити собі мету і проходити повз ресторанів швидкого харчування.