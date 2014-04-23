В Україні необхідно створити популяційний імунітет на рівні не менше 95%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції у МОЗ, присвяченій Всесвітньому тижню імунізації, який стартує завтра, 24 квітня.

Україна, як член Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), підтримує цю ініціативу для забезпечення епідемічного благополуччя населення, наголошували учасники заходу.

В ході прес-конференції зазначалося, що інфекційна захворюваність лишається однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. За даними ВООЗ, 62% летальних випадків у дітей зумовлені інфекційними хворобами та їх наслідками.

За словами експерта Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерини Булавінової, успіх вакцинації залежить від проактивної позиції батьків.

«На сьогодні існує достатній ризик щодо такої страшної хвороби, як поліомієліт. Раджу у тиждень імунізації батькам, діти яких пропустили дози вакцини, «наздогнати» календар вакцинації. Починати спочатку не потрібно, імунна пам’ять працює. Треба «доробити» потрібні дози. Діти переносять ці вакцини добре. Загалом необхідно щонайменше чотири дози, щоб дитина була захищена від такого тяжкого паралізуючого захворювання», - сказала Булавінова.

Експерти також зазначали, що у структурі дитячої захворюваності в Україні інфекційні хвороби займають сьоме місце. Показники охоплення щепленнями проти дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту, кору, паротиту, червінки серед дітей у 2010-2013 роках знизилися і становлять від 55,1 до 87,1% (це значно нижче, ніж показники, рекомендовані ВООЗ).