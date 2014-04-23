У Саудівській Аравії - спалах коронавіруса: українцям не радять їздити

Міністерство закордонних справа України закликає українців утриматись від поїздок до Саудівської Аравії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до західного регіону Саудівської Аравії, зокрема до міст Джида, Мекка, Медіна, Наджаран”, - сказав він.

Як пояснив Перебийніс, у цьому регіоні зафіксовано спалах коронавіруса. Ним були інфіковані 244 особи, 78 з яких померли.