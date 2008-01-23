В Україні за тиждень на грип захворіло більше 44 тис. чоловік

В Україні рівень захворюваність населення на грип і ГРВІ, згідно аналізу даних минулого тижня, характеризується як сезонний неепідемічний. В жодному з 10 контрольних міст Українського Національного Центру грипу і ГРЗ Мінохоронздоров`я України епідемічний поріг по грипу не перейдений.

Впродовж минулого тижня захворіли 44 136 осіб (45,93 на 10 тис. нас.), питома вага дітей до 14 років - 45,6% (захворіло 20 117 дітей). У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 19,75%, зокрема серед дітей на 15,79%.

Питома вага дітей вікової групи до 2 років складала 29,9; 3-6 років - 37,2; 7-14 років - 32,9%.

Госпіталізовано 256 осіб, із них - 233 дитина (91%), питома вага серед госпіталізованих складає 0,58.

Поки що в Україні за весь період інтенсифікації респіраторних інфекцій штам вірусу грипу не виділений. Захворюваність визначалася перш за все вірусами парагрипу, адено- і респіраторно-синцитіальним.

Вакцинація проти грипу продовжується. Вакциновано проти грипу в Україні понад 440 тис. осіб.

Раніше фахівці Міністерства охорони здоров`я попереджали, що на початку лютого в Україні очікується епідемія грипу.

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