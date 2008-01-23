У В`єтнамі зафіксовано 48-й випадок смерті людини від пташиного грипу

У В`єтнамі зафіксовано черговий, перший у 2008 році, випадок смерті людини від пташиного грипу, повідомляє NEWru.

За даними місцевої влади, 32-річний в`єтнамець помер днями в лікарні Ханоя.

Він захворів після того, як з’їв м`ясо качки, інфікованої вірусом H5N1. Це вже 48-й випадок загибелі людини у В`єтнамі від пташиного грипу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, з моменту виявлення небезпечного вірусу було зафіксовано 351 випадок зараження людей у 14 країнах світу. 219 осіб померли від хвороби.